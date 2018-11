Buchholz

Wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung muss sich ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz verantworten. Er hatte am Dienstagmittag allerhand Abfall und Schrott in Brand gesetzt, unter anderem einen Kühlschrank, Kabel und eine Lüftungsklappe.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe ein Hinweisgeber das zuständige Revier in Grimmen am Dienstag gegen 11.15 Uhr über das Feuer informiert. Die Feuerwehr habe nicht alarmiert werden müssen, da der Mann das Feuer habe selbstständig löschen können.

Anja Krüger