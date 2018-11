Grimmen

Zeugen zu einem Einbruch sucht die Polizei in Grimmen. Wie sie informiert, ist in der Nacht zum Montag in einen Kleingarten der Anlage „ Grimmen Südwest/Kegelhalle“ eingebrochen worden. Aus der Laube und einem Schuppen sind Sachen im Wert von über 400 Euro gestohlen worden.

Der oder die Täter haben in dem Kleingarten eine LED-Außenbeleuchtung demontiert und sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden verschafft. Aus den Gebäuden sind ein Kühlschrank, eine Kabeltrommel, ein Rasentrimmer und diverses Werkzeug gestohlen worden.

Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann oder in der Zeit von Sonntag (17 Uhr) bis Montag (9.30 Uhr) etwas Auffälliges in der Kleingartenanlage beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Anja Krüger