Kultur in der Ruine: Programm steht

Rolofshagen. Jetzt steht es fest: Das Veranstaltungsprogramm des Vereins zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine in Rolofshagen e.V. (Vorpommern-Rügen) für das laufende Jahr. „Ich habe es am Sonnabend beim Kirchgemeinderat vorgestellt“, berichtet Barbara Frentzel-Beyme, die Vorsitzende des Vereins. So wird zum Auftakt am 27.Mai traditionell um 14 Uhr zu einem Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Kaffeetrinken in die Kirchenruine eingeladen. „Seit 2007 konnten wir immer wieder wechselnd jeweils einen anderen Pfarrer dafür gewinnen“, erläutert die Vereinsvorsitzende.

Am 9.Juni sind „Greifvögel“ Thema einer Veranstaltung in der Ruine. Näheres dazu soll im Vorfeld noch bekannt gegeben werden. Nur zwei Wochen später, am 23.Juni, wird der Grimmener Walter Scholz in Rolofshagen erwartet. Scholz ist bereits bekannt mit seinen Vorträgen, die er nach zahlreichen Reisen in das ferne Sri Lanka hielt. Nun hatte der Grimmener mehrfach die Gelegenheit, das afrikanische Land Gambia zu besuchen. In der Kirchenruine wird er darüber gewiss Interessantes zu berichten haben.

Gospelmusik soll am 30.Juni in Rolofshagen erklingen. An jenem Sonnabend wird ein Gospelchor erwartet, der aus Bergen von der Insel Rügen kommt. Den vorläufigen Abschluss des Jahresprogramms 2018 bildet eine Veranstaltung 21.Juli. „Dann wird eine Nonne aus Stralsund aus ihrem Leben erzählen“, verrät Barbara Frentzel-Beyme.

Beim Verein hofft man in diesem Jahr auf einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung der Kirchenfenster. Die Chance für eine 100-prozentige Förderung sei relativ groß, hatte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) im Herbst 2016 gegenüber der OZ geäußert. Damals war man von 120000 Euro Kosten für die Fenstersanierung ausgegangen. „Wir würden uns schon freuen, wenn wir die Reste des alten Glases, die wir gesichert haben, schonmal zu einem Restaurator bringen könnten“, erklärt Barbara-Frentzel-Beyme: „Wir möchten von dem historischen Glas so viel wie möglich wieder einbauen lassen.“

Peter Franke