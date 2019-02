Tribsees

Mehr als 100 Kilogramm Kupfermaterial wurden aus einer Lagerhalle in Tribsees gestohlen. Der Stehlschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, haben sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 22. Februar zum 25. Februar gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle im Grammendorfer Weg verschafft. Aus dieser stahlen sie etwa 130 Kilogramm Kupfer in Form von Rohren und Dachverkleidungen.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei in Grimmen um Zeugenhinweise. Wer in Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl etwas beobachtet hat, wende sich bitte telefonisch oder persönlich an die Beamten im Polizeirevier in Grimmen (Dr.-Kurt-Fischer-Straße, Tel. 038326 / 570).

akr