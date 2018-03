Kupferdiebe unterwegs

Griebenow. Eine fünf Meter lange Mauerabdeckung aus Kupfer wurde am Dienstag in Griebenow (Landkreis Vorpommern-Rügen) am helllichten Tag gestohlen. Die Tatzeit kann auf 11 bis 14.30 Uhr eingegrenzt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 100 Euro.

Wer etwas Ungewöhnliches in der Zeit in der Parkstraße in Griebenow beobachtet hat, wende sich an das Polizeirevier in Grimmen (Dr.-Kurt-Fischer-Straße) persönlich oder telefonisch unter 038326 / 570, jedes andere Polizeirevier oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

OZ