Grimmen

Bei der Wahl von Baby-Namen zeigen sich Eltern aus Grimmen kreativ. Seit Beginn des Jahres kamen in der Stadt und den zugehörigen Ortsteilen 51 Kinder zur Welt, 22 Jungen und 29 Mädchen. Heike Lux, Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt, weiß, dass es weniger Geburten als in den vergangenen Jahren sind. „Auch die Zahl der Doppelnamen hält sich in Grenzen.“ In den meisten Fällen geht der Trend zu kurzen Namen.

Bei der Namenswahl gibt es kaum Dopplungen. Heißt, einen absoluten Liebling-Namen kann man in Grimmen nicht ausmachen. Jeweils zwei Mal kamen Paul, Ludwig, Fiete, Hanna und Anni zur Welt. Traditionelle mischen sich mit modernen Namen, denn die Neu-Grimmener tragen auch Namen wie Pepe-Berni oder Sydney-Summer. Die beiden werden sich in sechs Jahren vielleicht mit Miriama-Joelle, Pia-Brilla, Joey-Ferdinand oder Stella-Josefina und Zoey-Stelina die Schulbank teilen.

Ungewöhnlich ist auch der Name Dragana, den Eltern für ihre Tochter auswählten. Er kommt aus dem Slawischen. Drag bedeutet lieb und teuer und der Name Dragana steht somit für Geliebte, Liebste oder Schatz. Eine ähnliche Bedeutung, aber aus dem Friesischen stammend, ist der Name Leevke, den ein kleines Mädchen im vergangenen Jahr erhielt. Die nordischen Namen sind beliebt, so heißt ein kleiner Grimmener seit diesem Jahr Joris. Jonte steht wortwörtlich für „Gott ist gnädig“ und ist ebenfalls in den vergangenen elf Monaten zur Welt gekommen.

Die Namen der Kinder bergen einen großen Wiedererkennungswert. So leben nun auch eine kleine Maylie, ein Leron und ein Arik in Grimmen und Umgebung. Leron ist ein beliebter Vorname im albanischen aber auch im französischen Raum. Arik hat seine Wurzeln in Russland. Alles Liebe wünscht die Redaktion auch dem kleinen Ben-Luca. Emma und Ben sind übrigens in diesem Jahr die vorläufig beliebtesten Namen in Deutschland.

Carolin Riemer