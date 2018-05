Grimmen/Tribsees

Kleine Diebesbeute, große Wirkung: Ein Ladendetektiv beobachtete am Montagvormittag einen Mann, der aus einem Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet „Pommerndreieck“ bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Fahrradklingel und verschiedene Lebensmittel mitgehen ließ und anschließend in einen Pkw stieg.

Kurzerhand verfolgte der 36-jährige Ladendetektiv den Pkw und verständigte die Polizei. Die Verfolgungsfahrt – der Detektiv blieb mit der Polizei in Verbindung – endete schließlich in einem Wohngebiet in Tribsees. Kurz nachdem der Pkw abgestellt wurde, trafen auch zwei Beamte des Grimmener Autobahn- und Verkehrspolizeireviers in dem Wohngebiet ein, wo der Ladendetektiv in der Nähe des Autos, das er verfolgt hatte, wartete.

Bei der Befragung des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass es sich bei dem Ladendieb wohl um dessen Beifahrer gehandelt haben könnte, einem 52 Jahre alten Mann aus Tribsees. Dieser räumte bei der Befragung gegenüber den Beamten schließlich auch ein, die Sachen mitgenommen zu haben, ohne sie zu bezahlen. Der Wert der Waren belief sich auf rund 20 Euro.

OZ