Jessin

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einer Lagerhalle in dem Grimmener Ortsteil Jessin (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nach erster Einschätzung beträgt der Schaden insgesamt circa 200 000 Euro. In der Halle waren rund 800 Ballen Stroh eingelagert. Auf dem Dach der Halle war eine Photovoltaikanlage installiert, die laut Polizei noch nicht in Betrieb war.

Zur Galerie Rund 800 Ballen Stroh lagerten in der Halle in Jessin (Landkreis Vorpommern-Rügen), in der am Sonnabendmorgen ein Feuer ausbrach. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen und des Löschzuges Süderholz werden noch bis Sonntag im Einsatz sein.

Am Sonnabendmorgen brach das Feuer in der Halle aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, die gegen 9 Uhr alarmiert wurde, brannte das Stroh in der circa 30 mal 15 Meter großen Halle bereits lichterloh. Nachgefordert wurde der Löschzug Süderholz. Zur Brandbekämpfung sind insgesamt 50 Kameraden der Freiwilligen Wehren im Einsatz.

Die Kameraden kühlten die Außenwände und verhinderten ein Übergreifen auf die nebenstehenden Hallen. In einer ist ebenfalls Stroh eingelagert.

Personen wurden bei dem Brand bislang nicht verletzt. Eine Gefahr für die Bewohner des Ortes und ihrer Wohnhäuser bestand zu keinem Zeitpunkt, teilt das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt nach Abschluss der Löscharbeiten, die bis Sonntag andauern werden, die Kriminalpolizei Stralsund.

