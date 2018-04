Landkino geht in die Sommerpause

Niepars/Grimmen. Als vor ein paar Jahren die Idee geboren wurde, Filme auch auf dem platten Land in Klubkino-Atmosphäre anzubieten, hatte sich wohl keiner der Beteiligten erträumt, dass sich die Leute um einen Kinoabend mit dem Landkino-Verein reißen würden. Was 2014 im Domizil des Obermützkower Freizeitvereins ganz klein begann, hat sich mittlerweile auf acht Spielstätten ausgedehnt. Zuletzt kam die Prohner Aula dazu. Pantelitz und Zarrendorf wollen ab Herbst gern dabei sein.

Angefangen haben die Kinofreunde, die 2015 einen Verein gründeten, der 2016 ins Vereinsregister eingetragen wurde und mittlerweile elf Mitglieder zählen, mit geborgter Technik. Man war immer auf den Veranstalter angewiesen. Im März 2017 hatte das dann ein Ende. 14 000 Euro wurden investiert. Drei verschieden große Leinwände, Lautsprecher, Beamer und Laptop wurden dafür angeschafft. 10 500 Euro gab es aus dem Leader-Topf, und beim Eigenanteil halfen nicht nur Sponsoren, sondern auch die Gemeinde Niepars mit rund 1500 Euro.

Zweimal wird die Filmvorführtechnik des Landkino-Vereins noch ein- und ausgepackt. Am 26. April um 19 Uhr wird die Leindwand im Feuerwehrhaus der Gemeinde Wendorf in Neu Lüdershagen aufgebaut. „Die göttliche Ordnung“, ein Schweizer Film über den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung wird gezeigt.

Klapprig, abgeschrieben, unbeugsam – so könnte man den Film „Alte Jungs“ (Luxemburg, 2016) überschreiben, der am 27. April um 19.30 Uhr im SOS-Familienzentrum in Grimmen spielt.

Übrigens gibt es auch diesmal wieder eine Pause von der Sommerpause, nämlich zum Sommerkino, und das führt den Verein vom 19. bis 22. Juli nach Zingst. Gezeigt wird dann u.a. „Weil ich die liebe“, ein Film, der einst in Zingst gedreht wurde.

Sommer Ines