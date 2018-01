Landkreis Vorpommern-Rügen soll Pferde-Paradies werden

Stralsund. Tagesausritte am Strand und auf Waldwegen oder Kutschfahrten erfreuen sich im Landkreis Vorpommern-Rügen wie in ganz MV zunehmender Beliebtheit. Die Branche boomt. Trotzdem gibt es bislang nur wenig Zusammenarbeit über Kreisgrenzen hinaus.

„Reittourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserer Region. Wer bei uns reitet, der geht auch essen oder kauft in Ribnitz-Damgarten und Graal-Müritz ein“, sagt Tino Leipold, Geschäftsführer der Hirschburger Bernsteinreiter. Aus Leipolds Sicht erlebt der Reittourismus im Land seit Jahren Aufschwung. Dennoch: „Damit sich der Reittourismus weiterentwickeln kann, würde ich mir wünschen, dass er bei den Verantwortlichen in den Verwaltungen stärker als Wirtschaftsfaktor wahrgenommen wird.“

Laut einer neuen Studie hat MV das großes Entwicklungspotenzial in Sachen Reittourismus. „Demnach wird Mecklenburg-Vorpommern das größte Wachstum an Pferdeurlaubern deutschlandweit vorausgesagt“, berichtet Kathrin Scheiba, die bis zum Ende des Jahres Netzwerkkoordinatorin für Reittourismus in Vorpommern-Greifswald war.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat keine eigene Netzwerkkoordination. Und es bestehe zum Nachbarkreis „derzeit noch keine Kommunikation“, sagt Kathrin Scheiba. Das touristische und wirtschaftliche Potenzial der Branche hat die Verwaltung trotzdem erkannt.

Dennoch liege noch vieles im Argen, so der zuständige Dezernent im Landkreis Vorpommern-Greifswald Jörg Hasselmann (CDU). Das Reitwegenetz sei lückenhaft, die Unterhaltung vorhandener Routen unbefriedigend oder gar ungeklärt, die Zusammenarbeit der Akteure ausbaufähig.

Andere Bundesländer, wie Bayern oder Sachsen, hätten liberalere Regeln bei Reitwegen. In MV hingegen seien Wald-, Wander- und Radwege für Reiter tabu. „Mancherorts werden sie von der Forst geduldet.

Philip Schülermann