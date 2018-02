Landkreis lässt Asylkinder aus Kita und Schule abholen

Franzburg/Grimmen. Mit der Polizei hat die Asylbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen am Mittwoch in Franzburg und Grimmen die Kinder einer ukrainisch-russischen Flüchtlingsfamilie aus Kita und Schule abholen lassen. Während die Polizeiwagen zu diesem Einsatz fuhren, räumten die Verwaltungsmitarbeiter die Wohnung der sechsköpfigen Familie im Franzburger Neuviertel am Platz des Friedens. Die Eltern saßen zu dieser Zeit in einem Deutschkurs in Stralsund.

Der Landkreis begründet das harte Vorgehen mit der Zwangsräumung der Wohnung. „Die Familie, die seit 21. März 2017 ausreisepflichtig ist und im Moment nur eine Duldung hat, weil keine Reisepässe vorliegen, wusste, dass sie umziehen soll, weil der Mietvertrag zum 31. Januar auslief“, sagt Olaf Manze, Sprecher des Landkreises und erklärt weiter:

„Wir haben jetzt genug Platz in den zentralen Unterkünften, so dass nach und nach alle Einzelwohnungen leer gezogen werden, zu diesem Schritt sind wir verpflichtet.“ Deshalb sollte die Familie, für die die nötigen Papiere laut Kreisverwaltung in den nächsten Tagen da sein sollen, nun nach Barth ziehen.

„Gegen den Umverteilungsbeschluss haben wir geklagt. Jetzt liegt der Fall beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald“, sagt Anwältin Sonja Steffen, die der Behörde vorwirft, ihren Ermessenspielraum nicht ausgeschöpft zu haben. „Man hat den Eindruck, der Familie wird es so schwer wie möglich gemacht, damit sie irgendwann freiwillig ausreist. Die Kinder wurden benutzt, um Druck auf die Eltern aufzubauen.“

