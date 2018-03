Landrat kocht für die Frauen der Gemeinde

Neuendorf. Landrat Ralf Drescher, Sohn Wotan Drescher und Koch Christoph Dragheim schwitzten an diesem Wochenende in der Küche der Neuendorfer „Gösselstuv“ (Vorpommern-Rügen). Zum letzten Mal kochte der Landrat so richtig. „In meiner Position als Landrat wird es das letzte Mal sein. Aber noch habe ich richtig Lust auf dieses Event und werde die Tradition mit meinem Team auch im kommenden Jahr weiterführen.“

Und alles andere wäre auch durchaus überraschend gewesen. Alleine seit 2013 kochen die drei Männer in dieser Konstellation für die Damen aus Süderholz. Karten für den kulinarischen Abend sind seit Jahren Mangelware. „In diesem Jahr mussten wir tatsächlich erstmals auch Leuten absagen, weil wir räumlich einfach an unsere Grenzen gekommen sind“, sagt Wotan Drescher. Anders gesagt: Die „Gösselstuv“ in Neuendorf platzte bei 58 Ladies am Abend sprichwörtlich aus allen Nähten.

„Dieser Abend war und ist einfach dafür gedacht einmal ganz deutlich Danke zu sagen“, betont Ralf Drescher und sagt: „Ich stehe den Rest des Jahres nicht so oft in der Küche und dann will ich meine Frau doch wenigstens an diesem Tag verwöhnen.“

Mielke Raik