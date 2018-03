Landwerthof: Wie geht es weiter?

Stahlbrode. Der erst seit 2017 auf dem Stahlbroder Landwerthof neu agierende Geschäftsführer Sebastiaan Huismann hat sein Büro schon wieder verlassen. Er soll aber weiter fürs Unternehmen tätig sein, so der Geschäftsführer der Betriebsstätte LandWert GmbH & Co KG in Stralsund, Thomas Arndt. Weitere Auskünfte will er aber nicht geben. Auch nicht zu den Plänen des Landwerthofes, der im Frühsommer 2018 als „Landgut am Strelasund“ neu durchstarten wollte. Der Landwerthof war 2008 als ökologisches Gut mit angeschlossener Gastronomie, Kafferösterei und Verkauf eröffnet worden. Mehr und mehr wurde aber deutlich, dass das damals angedachte Konzept so nicht funktionierte. Die Einrichtungen schlossen nach und nach, der Hof schlummerte vor sich hin. Mit Huismann war 2017 neue Hoffnung aufgekeimt. Ob sich die erfüllt, bleibt nunmehr abzuwarten.

Amler Reinhard