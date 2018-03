Lehrlinge von einst werden Chefs

Holthof. Woran liegt es, dass die Chefs von Morgen nicht Gewehr bei Fuß stehen, um an die Spitze eines Unternehmens zu treten? Nur wenige Betriebe binden ihre jungen Leute, indem sie ihnen von Beginn an eine deutliche Perspektive mit Weiterbildungsmodulen und Aufstiegschancen bieten.

Und trotzdem gibt es sie, die jungen Chefs in Vorpommern. Dazu gehören auch Robert und Christin Baase in der Baase landmaschinen GmbH in Holthof bei Grimmen.

Dort gibt es mehrere Chefs: Vater Reinhard Baase ist (noch) Geschäftsführer, seine Kinder Christin (29) und Robert (28) haben aber Prokura, tragen Verantwortung und sollen die Firma bald weiterführen.

„Wir haben klare Aufgabenbereiche. Controlling und Buchhaltung macht Christin, ich bin Verkaufsleiter“, sagt Robert Baase. Formell liege das Risiko noch beim Vater, praktisch würden sie die Verantwortung tragen. „Dinge, bei denen es um die Zukunft geht, bestimmen wir“, sagt Robert Baase.

„Für unsere Mitarbeiter sind wir die Chefs, sie akzeptieren uns vollständig“, sind sich die jungen Betriebsnachfolger einig. Dabei ist das gar nicht so selbstverständlich, haben viele der Mitarbeiter der Landtechnik-Firma die beiden doch aufwachsen sehen. Beide haben auch im Familienunternehmen gelernt. „Und aus den Lehrlingen von einst sind jetzt die Chefs geworden“, sagt Reinhard Baase. Direkt nach der Ausbildung sammelten sie kurzzeitig zunächst auswärts Erfahrungen, sind aber seit zehn Jahren wieder im Betrieb. „Christin war als gelernte Kauffrau im Groß- und Außenhandel schon mit 19 Jahren die Chefin der Buchhaltung“, erzählt ihr Vater.

65 Mitarbeiter arbeiten in der Holthofer Firma, 20 Servicewagen sind fast täglich im Einsatz.

Jaekel Almut