Grimmen

Nun ist es sicher: Die einzige Drogerie in Grimmen schließt zum 31. Dezember. Zehn Jahre lang führte Andreas Reuschel den 280 Quadratmeter großen Laden am Markt als „Ihr Platz“-Filiale. Nun kündigt der 60-jährige Drogist, der in Zinnowitz lebt, seinen Rückzug an.

Einerseits sei der Umsatz in Grimmen tendenziell rückläufig gewesen, da viele Supermärkte Drogerie-Produkte in ihr Sortiment aufnahmen. Aber auch das Alter und die aufwändige Logistik, mit der er sich als Einzelunternehmer herumschlagen musste, trugen dazu bei, dass er und seine Frau Evelyn künftig kürzer treten wollen.

Ein Nachfolger sprang ab

Bereits vor einem Jahr habe er überlegt, den Laden an einen Nachfolger abzugeben. „Doch dieser sprang ab, nachdem in Grimmen Gerüchte laut wurden, dass eine Rossmann-Filiale eröffnet werden soll. Nun gibt es weder einen Rossmann noch einen Nachfolger, und Grimmen steht ab dem kommenden Jahr ohne Drogerie da.

„Das kann doch nicht wahr sein“, schimpft Kundin Maria Lenuweit (32). Sie denkt besonders an ihre Familie, wenn sie das sagt, denn: „Die sind nicht so mobil wie ich. Dann müssen wir also künftig nach Stralsund, um Kosmetik einzukaufen? Na, wunderbar!“

Auch für die Angestellten ist es eine harte Zeit. Eine Kollegin habe bereits einen neuen Job angetreten. Für die anderen fünf hofft Andreas Reuschel, dass sie bald wieder eine neue Anstellung finden. „Vielleicht hat der Besitzer des Hauses ja schon einen Nachmieter, der meine Frauen übernimmt“, wünscht er sich. Andreas Reuschel betreibt noch „Ihr Platz“-Filialen in Zinnowitz und Karlshagen auf Usedom. „Der Weg ist zu weit, um sie dort unterbringen zu können“, bedauert der Chef. Für Verkäuferin Anja Martens (42) ist die Schließung besonders schlimm. Als Mutter eines Kindes sei sie auf geregelte Arbeitszeiten angewiesen, sagt sie. „Und es ist schon das zweite Geschäft in Grimmen, das ich bis zur Schließung begleite.“ Bis Dezember des vergangenen Jahres arbeitete sie im Grimmener „Blumenstübchen“.

Weitere Schließungen?

Ist die Schließung der Drogerie die einzige Geschäftsaufgabe, die in Grimmen bevorsteht? Die Gerüchteküche brodelt. Von einem großen Ladensterben sprechen die Menschen. Nachdem es auch auf der Aldi-Baustelle am Vietlipper Damm nicht vorangeht und die Marktleitung um die termingerechte Eröffnung fürchten muss, wurden nun auch Stimmen laut, die behaupten, der Edeka-Markt im Stadtteil Südwest schließe. Gleiches wird sich in der Stadt von der Boutique „Outfit“ erzählt. Und auch Evelin Sorgatz, die seit vielen Jahren Evis Eisdiele betreibt, suchte lange nach einem Nachfolger.

Edeka bleibt

„Von Schließung ist keine Rede“, stellt Gudrun Fitzner klar. Vor rund sechs Jahren hat sie den Edeka-Frenchise-Markt in der Erich-Weinert-Straße übernommen. Der Grund für das Gerücht scheint in der Tatsache zu liegen, dass sie im kommenden Frühjahr in Ruhestand geht. „Aber ich habe einen Nachfolger und es geht hier weiter wie gehabt“, betont sie.

Outfit räumt das Lager

Räumungsverkauf prangt in Lettern am Schaufenster der Boutique „Outfit“ in der Innenstadt. Wie Arite Prax, Inhaberin des Ladens, aber auf Nachfrage informiert, hat dies keineswegs zu bedeuten, dass sie ihre Boutique schließt. „Wir räumen lediglich das Lager, bieten viele Sachen vorheriger Kollektionen vergünstigt an“, berichtet sie. Mit Ende des Räumungsverkaufs, ein Datum stehe noch nicht fest, solle sich der Laden dann in neuem Gewand mit neuem Sortiment zeigen.

Neuer Betreiber für Eisdiele

Die Tage von Evis Eisdiele sind gezählt. Zumindest für Evelin Sorgatz, die die Eisdiele 13 Jahre lang leitete. „Ich gebe den Laden ab, aus gesundheitlichen Gründen“, berichtet die 51-Jährige. Bedeutet aber nicht, dass es zukünftig keine Eis mehr in der Bahnhofstraße gibt. „Ich habe einen Nachfolger gefunden, der dieses Geschäft als Eisdiele weiterführt“, erzählt sie. Für sie sei der 16.<TH>September der letzte Tag, an dem sie den Kunden Eis über die Theke reicht.

Buchhandlung schließt nicht

Dass die Buchhandlung in der Langen Straße schließen soll, erzählten sich Passanten kürzlich auf dem Markt. An dem Gerücht ist aber nichts dran. „Unsere Filale in der Grimmener Innenstadt steht auf guten Füßen. Es gibt keinen Grund sie zu schließen“, sagt Inhaber Frank Steffen. Sieben Buchläden betreibt er gemeinsam mit seiner Frau. Seit 2011 jenen in Grimmen. „Zusätzlich haben wir einen Online-Shop“, berichtet er.

Carolin Riemer