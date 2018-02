Links-Fraktion bemängelt zu langsame Arbeit in Verwaltung

Grimmen. „Ein Kardinalproblem in Grimmen ist die Wagenburgmentalität.“ Damit findet Armin Latendorf (Linke) deutliche Worte für das, was seiner Ansicht nach in der vorpommerschen Trebelstadt verkehrt läuft. Die Stadt gucke nur auf sich – etwas, dass sich ändern müsse. Besonders wichtig sei ihm 2018 die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in der Stadt.

6,5 Ärztestellen sind in Grimmen unbesetzt. „Das ärgert mich“, sagt Latendorf. Schon 2016 – während des Landtagswahlkampfes – habe die Linke dazu einen Antrag eingereicht. Die Verwaltung sollte Möglichkeiten eines Versorgungszentrums prüfen. Geschehen sei nichts, bemängelt Latendorf. „Das brennt unter den Nägeln.“ Ärzte könnten dort beispielsweise angestellt sein, müssten nicht den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

Latendorf sieht darin eine mögliche Verbesserung der medizinischen Versorgung. Aber die Unterlagen würden in der Schublade vermodern, sagt er achselzuckend.

OZ