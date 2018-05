Neuhof

Die Marina Neuhof liegt am Strelasund. Sie benötigt 100 neue Liegeplätze, um allen Anfragen gerecht zu werden. 50 will Eigner Horst Müller-Neuhof errichten. Was ihm noch fehlt, ist die Genehmigung für diese Investition.

500 000 Euro sollen in die Marina investiert werden.

Heute gibt es dort 160 geschützte Liegeplätze mit einem Tiefgang von bis zu drei Metern, Sanitäranlagen, Strom- und Wasseranschluss, eine Bunkerstation für Diesel und Benzin, einen neuen Kran für Boote bis zu 16 Tonnen Gewicht, eine Slipbahn für Trailerboote, einen Hafen-Imbiss sowie Verkauf von Angelzubehör.

Außerdem hat sich hier das Marina-Restaurant „Ziegelhafen“ etabliert.

2017 feierte die Marina ihr 20. Jubiläum mit einem Festwochenende.

Jaekel Almut