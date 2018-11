Grimmen

Der Netto Marken-Discount investiert in seinen Standort in der Grimmener Friedrichstraße. Bereits am Montagmorgen begannen Umbau- und Sanierungsarbeiten im Wert von rund einer Million Euro.

„Wir sind mit dem Standort, den es seit Dezember 2007 gibt, sehr zufrieden und wollen deshalb den Markt vergrößern und modernisieren“, erklärt Patrick Muranko. Der Gebietsleiter Expansion Ost des Netto Marken-Discounts erklärt, dass die Verkaufsfläche bis April des kommenden Jahres von 750 auf 1040 Quadratmeter vergrößert wird. Dies bedeutet verschiedene Bauabschnitte, die am Montag mit dem Abriss des bisher als Bäcker-Shop genutzten Anbaus begonnen haben. „Wir hatten zuvor Gespräche mit Hendryk Kühl, Chef der Grimmener Stadtbäckerei Kühl“, sagt Patrick Muranko und erklärt: „Der Mietvertrag mit der Bäckerei war ausgelaufen und es bestand auch nicht der Wunsch, diesen zu verlängern.“ Die Erweiterung wird demnach auf der Fläche des ehemaligen Bäcker-Shops und den dort befindlichen Parkplätzen vollzogen. „Für den Kunden kommt es hierbei nicht zu Einschränkungen beim täglichen Einkauf“, betont der Gebietsleiter.

Erst im kommenden Jahr wird dann die gesamte Außenfassade in einem neuen und für den Netto Marken-Discount typischen optischen Stil verändert. „In diesem Zuge werden wir einen separaten Raum für die Leergut-Annahme errichten und auch unsere gesamte Inneneinrichtung modernisieren“, beschreibt Patrick Muranko und erklärt: „Hierbei werden wir ein neues Lichtkonzept installieren, die Gänge verbreitern und die Regale niedriger bauen.“ Während dieser Bauarbeiten im Frühjahr wird die Filiale kurzzeitig geschlossen.

Sämtliche Bauarbeiten werden von der Firma „Keßler-Bau“ aus Hohengüstow durchgeführt. „Die Fertigstellung ist für den April 2019 geplant. Natürlich muss man aber auch abwarten, wie sich der Winter gestaltet und wie planmäßig wir die einzelnen Bauabschnitte abschließen können“, sagt der Gebietsleiter.

Raik Mielke