Tremt

Martina Liedtke (CDU) ist Gemeindevertreterin in Sundhagen, Vorsitzende des dortigen Ausschusses für Schule, Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Vereinsarbeit und unter anderem auch Stellvertretende Landesvorsitzende der Christdemokraten. Im OZ-Interview spricht sie vor allem über ihre Gemeinde.

Frau Liedtke, Sie sind sehr engagiert in Sundhagen, stellen gemeinsam mit den anderen Ausschussmitgliedern viel auf die Beine. Was ist ihrer Meinung nach dabei der Höhepunkt im Jahr?

Martina Liedtke: Eindeutig das Erntedankfest, dass wir jetzt gerade zum 5. Mal in Reinberg feierten. Alle Einwohner der gesamten Gemeinde sollen sich angesprochen fühlen. Jedes Mal werden es mehr Besucher, in diesem Jahr waren es mehr als 200 Gäste.

Gibt es weitere Veranstaltungen, die für die gesamte Großgemeinde angeboten werden?

Bisher gehört nur die Sundhagener Rentnerweihnachtsfeier dazu, die diesmal am 1. Dezember in Brandshagen stattfinden wird.

Was plant der Ausschuss außerdem an kulturellen Dingen noch für dieses Jahr?

Wir haben wieder eine Aufführung des Opernale-Vereins bei uns in der Gemeinde. Am 2. Dezember wird zum Weihnachtskonzert „Ding Dong! Meryl on high - Weihnachten mit der Opernale“ in das Stahlbroder Fährhaus eingeladen. Wir konnten die beiden neuen Besitzer der dortigen Gaststätte von unserer Idee überzeugen, den Raum für die Aufführung kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich war schon bei aktuellen Proben dabei und bin sehr gespannt. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen, die Hälfte der Eintrittskarten ist schon weg.

Das ist nicht das erste Opernale-Konzert in Sundhagen?

Nein, im vorletzten Jahr traten die Künstler in der Kirche Horst und der Kapelle Jager auf. Der Opernale-Verein ist ja bei uns in Jager zu Hause. Was Henriette Sehmsdorf als künstlerische Leiterin mit ihren Mitstreitern dort auf die Beine stellt, ist toll und ein Aushängeschild für unsere Gemeinde. Wenn wir über Kultur in Sundhagen reden, dürfen wir aber nicht die Kirchgemeinden vergessen, die unter anderem zahlreiche Konzerte anbieten.

Für das nächste Jahr steht ein weiterer Höhepunkt an?

Unser Highlight 2019 ist das 10. Jubiläum der Gemeinde Sundhagen am 7. Juni. Wir feiern das mit einer Festveranstaltung aber schon am 18. Mai, eine Woche vor der Kommunalwahl, in Brandshagen. Die Vorbereitungen laufen bereits seit einem Jahr. Bei der Festveranstaltungen werden unter anderem Ehrenamtler geehrt. Vorschläge dafür können jetzt unterbreitet werden.

Der Gemeindegeburtstag wird also mit einer großen Festveranstaltung gefeiert?

Ja und nein. Wir wollen das gesamte Jahr über in den einzelnen Dörfern feiern und unterstützen als Gemeinde deshalb verschiedene Veranstaltungen. Ein Treffen mit den einzelnen Vereinen dazu steht Anfang November auf unserem Plan.

Sie versuchen, Kultur mit Veranstaltungen in die einzelnen Dörfer zu bringen. Einen zentralen Ort wie etwa ein Kulturhaus gibt es aber in Sundhagen nicht.

Ich hoffe da sehr auf die neue Schule. Dort wird es eine Aula geben, von der wir uns viel versprechen.

Apropos Schulneubau - gibt es etwas Neues?

Wir warten darauf, noch in diesem Jahr mit dem Sporthallenbau zu beginnen und dann schnell weitermachen zu können. Seit Jahren stecken wir viel Arbeit in die Vorbereitungen, planen exakt mit den Schulleiterinnen wie die Räume aussehen werden. Ich kann das gegenwärtige Unverständnis darüber verstehen, das man immer noch nichts sieht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das wir eine hochmoderne Schule geschenkt bekommen, die wir uns sonst nie hätten bauen können.

Sie sind über die Ortsteilvertretung und die Mitarbeit im Ausschuss zur Kommunalpolitik gelangt. Wie sehen Sie die Ausschussarbeit heute?

Das Angenehme ist, dass es allen darum geht, etwas Schönes für die Gemeinde auf die Beine zu stellen. Parteiarbeit ist dort erst einmal nebensächlich. Auf diese Weise haben wir schon viel erreicht. Unter anderem erscheint jetzt die sechste Ausgabe der Sundhagen-Info, für die immerhin sechs Ausschussmitglieder und drei weitere Einwohner im Redaktionsteam arbeiten.

Sie stammen nicht aus Vorpommern, sondern aus dem Sauerland. Was wünschen sie sich für ihre neue Heimat?

Es ist schön, dass sich im Land so viele ehrenamtliche Menschen engagieren, auch so viele ehrenamtliche Bürgermeister. Denn diese Menschen bekommen ganz genau mit, wo die Probleme liegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir für die Christdemokraten im Land und besonders auch in Sundhagen weitere, neue engagierte Leute gewinnen könnten. Gerade auch in den Bereichen unseres Ausschusses wie bei den Kitas, den Schulen und der Seniorenbetreuung sind neue Ideen gefragt.

Sie sprechen die Senioren an. Wird es ein Problem, die älteren Menschen in Zukunft auf dem platten Land zu versorgen?

Das könnte ein Problem werden, es liegt dann auch an der Mobilität innerhalb der Gemeinde. Auch da baue ich auf die neue Schule, die zentral in Miltzow sein wird. Die Busse fahren dann sternförmig in dieses Zentrum und auch die Senioren können sie nutzen.

Fragen des öffentlichen Nahverkehrs werden jedoch vom Landkreis geregelt.

Ja und ich habe mich entschlossen, für den Kreistag zu kandidieren. Der Nahverkehr wird dort eines meiner wichtigen Themen sein. Ich halte guten Service für sehr wichtig. Auch Alternativen, vielleicht gemeinsam mit Taxiunternehmen, sind möglich. Wir müssen flexibler werden. Auch Bürgerbusse wären möglich. Das geht in anderen Bundesländern auch.

Und was ärgert Sie?

Dass gegenwärtig so viele Ängste geschürt werden und bei vielen an erster Stelle steht, aufzuzeigen, was alles nicht geht, statt den Mut zu haben, Lösungen zu suchen und zu finden.

Zur Person Martina Liedtke stammt aus dem Sauerland und wohnt mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Tremt in der Gemeinde Sundhagen. Die Chemikerin begann ihre kommunalpolitische Karriere 2010 als Ortsteilvertreterin für Kirchdorf in der damals jungen Großgemeinde Sundhagen. Heute ist die Christdemokratin Gemeindevertreterin und Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Soziales. Martina Liedtke leitet die Frauenunion im Kreis Vorpommern-Rügen. Im April 2017 wurde die heute 46-Jährige zur stellvertretenden Vorsitzenden der Landes-CDU gewählt.

Almut Jaekel