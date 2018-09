Grimmen

Max und Moritz (beide 12 Jahre) sind die besten Freunde und seit Montag Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments der Stadt Grimmen. Im November wählen die jungen Leute einen neuen Vorstand, der aus einem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und einem Schatzmeister besteht. Max und Moritz kandidieren beide für den Posten des Schatzmeisters.

Viele wollen in den Vorstand

25 Schüler aus allen Grimmener Schulen gehören derzeit zum Parlament. Bis zur Neuwahl wird es noch von Angelina Gauer geleitet. Die Abiturientin hat ihren Abschluss in der Tasche und zieht sich deshalb aus dem Amt zurück. Doch es gibt viele junge Leute, die ihre Nachfolge antreten wollen. Gute Chancen scheint beispielsweise der Elftklässler Max Schade zu haben. Alle zwei Jahre wird der Vorstand neu gewählt. Er muss dann die Vollversammlung vorbereiten, den Kontakt zur Stadtverwaltung herstellen und Arbeitsgruppen gründen.

Während der vergangenen Fahrt in den Ferien, das Jugendparlament reiste nach Waren an der Müritz, überarbeiteten sie ihre Satzung. Neu ist beispielsweise, dass der Vorstand nicht mehr zwei, sondern wie alle anderen auch, nur eine Stimme bei Abstimmungen hat. „Es erschien uns fair und demokratisch“, erläutert Angelina Gauer.

Mitglieder dürfen zwischen sechs und 21 Jahre alt sein

Auch an der Altersschraube des Kinder- und Jugendparlaments haben die Mitglieder gedreht. Während bislang theoretisch auch Kindergartenkinder mitreden durften, haben sie das Mindestalter nun auf sechs Jahre erhöht. Die Vorsitzende erklärt: „Noch jüngere Kinder sind einfach zu klein und haben auch noch nicht den Weitblick, den sie für die Arbeit brauchen. Wir arbeiten ja auch mit den Stadtvertretern zusammen. Ein Mal pro Monat treffen sich die Schüler und dann wird diskutiert. Schließlich steckt ein basisdemokratischer Gedanke hinter dem seit 2011 existierenden Projekt.

Die Jugendlichen verstehen sich als Sprachrohr für alle Grimmener in ihren Altersklassen. Sie sammeln ihre Interessen und gehen damit an die Öffentlichkeit. Kurz: Sie vertreten ihre Ansichten auch vor den Kommunalpolitikern. Themen wie Schule, Freizeit, Verkehr und Umwelt liegen ihnen sehr am Herzen. Regelmäßig besuchen sie Grimmens Spielplätze und begutachten deren Sauberkeit und den Zustand der Spielgeräte. Angelina Gauer hat bei diesen Rundgängen eine deutliche Veränderung festgestellt. „In den vergangenen zwei Jahren hat sich viel getan. Die Plätze sind meiner Meinung nach sauberer geworden. Und auch der Zustand der Geräte ist so, dass man seine Kinder gut dort spielen lassen kann.“ Läuft etwas nicht so wie die jungen Nachwuchs-Politiker es sich vorstellen, dann erarbeiten sie Mängellisten, die sie an die Stadt schicken.

Jugendparlament als Freizeitgestaltung

Außerdem sind sie ständig auf der Suche nach Ideen, wie sie vor allem den jüngeren Teilnehmern die Arbeit im Kinder- und Jugendparlament versüßen können. Gestern gab es beispielsweise den Vorschlag, dass man zusammen mit einem Profi die alte Ziegelfabrik mit Graffitis verschönern könnte. „Solche Aktionen und auch unsere Ferienfahrten sind ein guter Anreiz. Die Arbeit soll ja auch Spaß machen“, findet die Vorsitzende. Und genau das ist auch der Grund warum Max Klich und Moritz Thiegart unbedingt Teil des Ganzen werden möchten. Max lebt in Neu-Elmenhorst und Moritz in Elmenhorst. Beide sind sich einig: „Auf unseren Dörfern ist einfach nichts los. Wir langweilen uns oft.“ So kamen die beiden Freunde auf die Idee, im Jugendparlament mitzumachen. „Einfach mal wieder ein paar neue Leute kennenlernen“, sagt Max. Auch Angelina Wittmiss (12) liebt diese gemeinsamen Ausflüge und Fahrten. Seit zwei Jahren ist das Mädchen nun schon dabei wenn sich das Parlament um ein friedliches Zusammenleben kümmert, Bäume pflanzt oder projektbezogene Arbeitsgruppen gründet, an denen dann alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen können.

Carolin Riemer