Kaschow

„Mehr Respekt vor dem Insekt“ lautete das Bürgerforum unter dem Motto „Landesregierung vor Ort“, zu dem Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschafts- und Umweltminister, Till Backhaus (SPD), am Mittwocheabend in den Kaschower Golfpark Strelasund eingeladen hatte.

Etwa 70 Besucher waren gekommen, darunter viele Landwirte aus der Region, aber auch aus anderen Landesteilen, Naturschützer, Mitarbeiter von Behörden und interessierte Einwohner.

Rund 16000 Insektenarten gebe es in MV, aber die hätten es mittlerweile recht schwer. „Deshalb müssen wir ihnen neue Lebensräume anbieten“, forderte Backhaus und will dazu Landwirte und Verbraucher, also die gesamte Gesellschaft, ins Boot holen. Denn nicht die Landwirtschaft allein sei am Rückgang der Insekten beteiligt, zunehmende Versiegelungen beispielsweise raubten ihnen ebenso den Lebensraum.

Jaekel Almut