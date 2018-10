Grimmen

Wer Alexander Jahns treffen möchte, braucht viel Geduld. Denn meistens ist der Grellenberger auf irgendeiner Baustelle unterwegs. Aufgewachsen ist der heute 46-Jährige in Grimmen. Der Schulzeit schloss er eine Ausbildung zum Meliorationsfacharbeiter an. Nachdem er später erfolgreich auch die Meisterschule abgeschlossen hatte, machte sich Alexander Jahns im Jahr 2005 selbstständig im Tief-, Straßen- und Rohrleitungsbau. Natürlich in der Heimatregion. „Ich lebe sehr gerne hier, denn Heimat bleibt Heimat. Dazu gehören auch viele Freunde, mit denen man sichdes Öfterenn trifft", sagt er. In Grellenberg lebt er seit 2004 mit seiner Patchworkfamilie. Fünf Kinder gehören zur Familie – darunter mit dem 13-jährigen Felix ein hoffnungsvolles Handballtalent, das beim HSV Grimmen spielt. Auch Alexander Jahns ist Sport wichtig. Dort findet er Ausgleich zur Arbeit. „Zwei-, dreimal pro Woche gehe ich ins Fitnessstudio in Grimmen“, erzählt er.

Walter Scholz