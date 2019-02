Grimmen

Vor allem musikalisch geht es am Wochenende in der Grimmener Region zu.

Konzert der Meisterklasse

Zum Konzert der Meisterklasse für Viola lädt schon am morgigen Freitag die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden um 19.30 Uhr ein. Die Meisterklasse für Viola wird von Prof. Erich Wolfgang Krüger künstlerisch geleitet. Schüler, Studenten und Orchestermusiker arbeiten derzeit intensiv in Stralsund an der Perfektionierung des vorbereiteten Programms, das vom Barock über Klassik und Romantik bis zur klassischen Moderne alle Standardwerke der Viola-Literatur enthält. Ludmilla Kogan begleitet die Teilnehmer der Meisterklasse am Klavier.

Herausragende Leistungen dieses arbeitsreichen Kurses werden zum Ende der Woche traditionell einem breiteren Publikum vorgestellt. Zum siebten Mal wurde Hohenwieden als Austragungsort gewählt.

Wie immer empfiehlt es sich, vorab in Hohenwieden anzurufen und sich einen Platz zu reservieren (038326/6544-0). Das Theatercafe öffnet am Freitag ab 18.30 Uhr und bietet einen kleinen Imbiss an.

Musikalische Feuerzangenbowle

Am Samstag, den 9. Februar 2019,erwartet die Gäste im Griebenower Barockschloss ein besonderer heißer Abend in der grauen, kalten Jahreszeit. Im Festsaal des Schlosses erklingen ab 19 Uhr weltbekannte Operettenmelodien gesungen von der Mezzosopranistin des Theaters Greifswald, Doris Hädrich- Eichhorn.

Frau Hädrich- Eichhorn hatte seit 1979 ein festes Engagement am Theater Greifswald und seit 1994 am Theater Vorpommern. Am Flügel begleitet sie die freischaffende Pianistin Kerstin Simon.

Verbringen Sie bei heißer Feuerzangenbowle einen kalten Winterabend mit lustig, leichten, und heiteren Operettenmelodien und Chanson. Zu hören sind unter anderem Melodien wie „ Meine Lippen, die küssen so heiß“,, Hab ein blaues Himmelbett“, ,,Für dich soll‘s rote Rosen regnen“ oder ,,Ich lade gern mir Gäste ein“.

Kartenbestellungen sind unter 038332/80346 sind am Donnerstag und Freitag von 12 bis 16 Uhr möglich. Der Eintritt kostet 17,50 Euro.

Kinderfohmarkt in Greifswald

Am Sonnabend lockt das Greifswalder Boddenhus mit einem Kindersachenflohmarkt ab 10 Uhr alle Frühaufsteher aus dem Bett. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann unter Telefon 03834-85320 vielleicht noch einen Verkaufsstand ergattern. Beendet wird der Flohmarkt um 16 Uhr.

Almut Jaekel