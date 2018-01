Meistertrainer hofft auf neue Chance fürs Ringen

Grimmen. Einige Grimmener wollen an alte Traditionen anknüpfen und die einst sehr erfolgreiche Sportart Ringen beleben. Nachdem es bis 1990 mehr als 30 Jahre lang internationale Erfolge gab, war die Kampfsportart ab Ende der 90er-Jahre komplett aus Grimmen verschwunden. Mathias Schuck, selbst Kampfsportler und einst aktiver Ringer, baut jetzt Nachwuchssportler auf, um das Ringen wieder zu etablieren.

Günter Meier (75) freut sich, dass der Sport in Grimmen (Vorpommern-Rügen) wieder gefördert wird. Zur Bildergalerie

Günter Meier (75), 30 Jahre der Ringertrainer in Grimmen, kann sich noch genau erinnern, wie Mathias regelmäßig von seiner Mutter zum Training gebracht wurde. „Mathias ist durch die Halle geflitzt und war kaum zu bändigen. Der hat so viel Energie und hat sich damals schnell entwickelt“, sagt er. Deshalb habe er Mathias gemeinsam mit Christian Ludek, die beide zu seinen letzten Schützlingen gehörten, auch zum weiteren Training nach Stralsund geschickt, als das Ringen in den 90ern in Grimmen beendet wurde.

Anfänge als aktiver Ringer

Angefangen hat Günter Meier 1955 selbst als aktiver Ringer in Grimmen. Damals wohnte er noch in Splietsdorf und radelte als 13-Jähriger zum Training in die Stadt. Sein erster Mitgliedsausweis bei Dynamo Grimmen stammt von 1957 und hat wie alle Urkunden, Dokumente, Veröffentlichungen und Statistiken seinen Platz in einen seiner fast unzähligen Ordner. Ende 1957 kam der erste Erfolg für den jungen Sportler: der 3. Platz bei den damals noch Deutschen Meisterschaften im Freien Ringkampf in der Gewichtsklasse bis 47 Kilogramm. Damals habe es eine sehr erfolgreiche Jugendmannschaft gegeben, so dass die Grimmener bei den DDR-Meisterschaften auch als Mannschaft schon bald immer ganz vorn mitspielten.

Freundschaft mit Boxer Ulli Wegner

Dann sollte Günter Meier zum Armee-Sportklub ASK oder zu Dynamo nach Luckenwalde. „Wollte ich aber nicht, ich wollte zur Marine“, erzählt Günter Meier. Vorher hatte der junge Mann in Quitzin schon Schmied gelernt. Und so fing er 1960 bei den Seestreitkräften an, die noch im selben Jahr zur Volksmarine wurden. Dort wurde er Funker. Selbstverständlich nahm er an den Armeemeisterschaften teil. Und belegte den 1. Platz. Günter Meier: „Daraufhin konnte ich mir nicht mehr aussuchen, was ich wollte und bekam den Befehl, zum ASK zu wechseln.“ Und so zog der junge Mann mit seinem Seesack von Parow nach Kühlungsborn zur Außenstelle Boxen und Ringen des ASK Rostock. „Dort hatte ich dann auch zum ersten Mal Kontakt zu Ulli Wegner dem späteren bekannten Box-Trainer. Bis heute sind wir Freunde“, sagt Meier.

Polizist und Ringertrainer

Die Wettkampfkarriere des jungen Mannes wurde damals durch eine notwendige Operation gestoppt. „Ich hatte auch meine spätere Frau kennengelernt, unsere erste Tochter war unterwegs und Motor Stralsund hatte um mich geworben und mir einen Arbeitsplatz auf der Werft organisiert“, erinnert er sich. Schließlich wurde er jedoch von Grimmen „geködert“ – mit einer Wohnung und einem Job als Polizist. „Vor allem wollten sie mich als Nachwuchstrainer, um den Sport von der Pike an aufzubauen“, sagt er. Und so arbeitete Günter Meier ab 1964 bis in die frühen Nachmittagstunden im Pass- und Meldewesen, und anschließend trainierte er junge Ringertalente. Zusätzlich absolvierte er ein Sportstudium – aber immer so, dass das Training in Grimmen weiterging. Meier war schließlich verantwortlich für die Stützpunkte des ASK in Grimmen, Greifswald und Stralsund für Aus- und Weiterbildung und Koordination und baute in Elmenhorst, Kandelin, Abtshagen und Grammendorf Ringer-Außenstellen auf. „60 Kinder und Jugendliche wurden aus unserer Sektion Grimmen in meiner Zeit zur Kinder- und Jugendsportschule geschickt“, erzählt Meier. Und aus vielen von ihnen ist sportlich etwas geworden. Zu den ersten gehörte Norbert Vogt aus Grammendorf, der mehrfach DDR-Meister gewesen sei. Einer der erfolgreichsten war Mirko Jahn als Vize-Weltmeister. „Das wichtigste war, immer genügend gute Übungsleiter zu haben“, sagt Günter Meier. Zwölf waren es zu seiner Zeit, außerdem gab es noch einige in Reserve. Etwa 120 Kinder und 30 Jugendliche waren stets aktiv beim Ringen.

Turbulente Wendezeit

Turbulent wurde es für Günter Meier noch einmal in der Wendezeit 1989/90. Dynamo Rostock wurde aufgelöst, er arbeitete zunächst bei der Polizei weiter und war so auch als Trainer aktiv. Dann gab es konkrete Pläne als Sportlehrer an die Weinert-Schule zu wechseln und so für den Fortbestand des Ringens zu sorgen. Aber noch bevor das startete, kam Anfang Januar 1991 das Aus für die Schule – und alle Pläne waren hinfällig. „Aber auch in dieser Zeit waren wir erfolgreich: David Breitsprecher beispielsweise belegte bei den 1. Gesamtdeutschen Meisterschaften einen 4., Jan Winzek einen 3. Platz.“ Als sich Günter Meier dann beruflich im Baugewerbe selbstständig machte, war kaum noch Zeit für den Sport. „Ich habe hin und wieder geguckt, aber leider gesehen, dass es bergab geht“, berichtet er. Deshalb sei es jetzt um so schöner, dass Mathias Schuck dem Ringen in Grimmen wieder eine Chance gibt. „Wenn er Fragen hat, will ich ihn gern unterstützen. Denn Hilfe brauche der junge Mann, um die Talente zu fördern“, ist Meier überzeugt.

Almut Jaekel