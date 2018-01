Menschel: Boutique soll bleiben

Grimmen. Die Geschäftsleute Thilo und Anke Menschel aus Grimmen (Vorpommern-Rügen) wollen möglichst vor ihrem Ruhestand ihr Haus in der Bahnhofstraße verkaufen. Die Geschenkboutique, die sie dort 1993 eröffneten, soll fortbestehen. Noch aber gibt es keinen Nachfolger. „Wir wollen, dass das Geschäft für die Grimmener erhalten bleibt“, sagt Thilo Menschel. „Unser größter Wunsch ist, dass jemand kommt und mit dem Geschäft das gleiche Konzept fährt wie wir bisher.“ Bisher habe es schon einige Interessenten gegeben, leider aber ohne Ergebnis.

Es ist schwierig für selbstständige Handwerker oder Händler in Grimmen, einen Nachfolger zu finden. So hatte Tabakwarenhändler Adolf Röpke lange nach jemandem gesucht, der sein Familienunternehmen weiterführt. Der Nachfolger gab bald auf. Bäckermeister Klaus Daberkow hatte seinen 381-jährigen Traditionsbetrieb aus Mangel an Nachfolge Ende 2013 schließen müssen.

Peter Franke