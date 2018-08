Stahlbrode

Die drei Hochufertreppen in Stahlbrode, die beim Sturmhochwasser am 4. und 5. Januar 2017 stark beschädigt worden waren, können jetzt ersetzt werden. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier brachte am Donnerstagabend den Fördermittelbescheid für die Baumaßnahmen an drei Treppen. Eine Baugenehmigung liegt bereits vor.

Aus dem Wirtschaftsministerium kommen dafür 119 000 Euro, aus dem Innenministerium weitere 15000 Euro. Damit sollte der Eigenanteil bei 39 000 Euro liegen. „Die Treppen werden aber deutlich teurer“, sagte Gunter Weinert, im Amt Miltzow, zu dem die Gemeinde Sundhagen und damit auch Stahlbrode gehören, für den Hoch- und Tiefbau zuständig, während des Gesprächs mit dem Minister. Ein Fördermittel-Nachtrag sei eventuell möglich, versprach Caffier daraufhin.

Die Treppen unmittelbar an der Bungalowsiedlung in Stahlbrode sind die einzige Möglichkeit, den dortigen Strandabschnitt zu erreichen, und sie wurden vom Hochwasser so stark beschädigt und unterspült, dass eine Reparatur nicht möglich war. „Allerdings gestaltete sich das Ausschreibungsverfahren für die Maßnahme sehr schwierig“, erzählte Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger (CDU). Vom Amt wurden fünf Firmen angeschrieben, nur von einer kam ein Angebot, mit 210000 Euro Kosten allerdings weit über den geplanten Ausgaben. Der Eigenanteil der Gemeinde würde ohne weitere Unterstützung des Landes somit bei 76000 Euro liegen. 25 Millionen Euro würden insgesamt vom Land aus an Hochwassergeschädigte fließen, informierte Caffier.

Jaekel Almut