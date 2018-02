Minusgrade: Und der Fahrstuhl fährt nicht

Grimmen. Minus 9,5 Grad gestern um 9 Uhr in Grimmen. So kalt wie noch nie in diesem Jahr. Die Folge: In der Leningrader Straße 73 steht der Fahrstuhl still. Bewohner, die zum Arzt müssen oder andere Erledigungen zu besorgen haben, sind ratlos. Wie Kerstin Randt, die nicht weiß, wie sie aus dem Haus kommen soll, weil sie auf ihren Rollator angewiesen ist. „Wie soll ich den nach unten bekommen?“, fragt sie. Zum Glück kann ihr die Tochter helfen, weil Ferien sind. Aber die Situation sei unbefriedigend, weil sie öfter vorkommt, schimpft die Bewohnerin. Ramona Heß von der Wohnungsgenossenschaft, der der Wohnblock in der Leningrader Straße gehört, sagt, dass die Fahrstühle nicht falsch konstruiert seien. Sie gibt aber zu, dass es bei niedrigen Temperaturen vorkommen könne, dass sie sich aus Sicherheitsgründen abschalten. Für diesen Fall, den es vor zwei Jahren schon mal gab, würden aber Monteure zur Stelle sein, die sich schnellstens um die Lifte kümmerten. So war es auch gestern . Sofort als sie den Anruf aus der Leningrader Straße bekommen habe, hätte sie die Firma Schindler, die die Aufzüge eingebaut hat und betreut, informiert, sagt Ramona Heß. Punkt 12 Uhr war dann auch der Monteur zu Stelle. Auf die Frage, woran es liegen könne, zuckt der Mann allerdings nur mit den Schultern. „Kein Kommentar“, sagt er. Aber er bekommt die Sache wieder hin, denn kurze Zeit danach bewegt sich der Fahrstuhl wieder.

Amler Reinhard