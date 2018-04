Mit 86 Jahren immer noch topfit

Kirch Baggendorf. Erika Sonnenfeld aus Kirch Baggendorf ist 86 Jahre alt und man sieht es ihr nicht nicht. Wie auch? Sie fährt mit dem Auto einkaufen, erledigt ihren Hausahlt und setzt sich an ihr Klavier, wenn sie Musik spielen will. Denn das ist ihr Hobby seit Kindestagen. Bereits in den 1940-er Jahren hat sie das Klavierspielen erlernt. Und seit 1992 begleitet sie den Grimmener Stadtchor.

Erika Sonnenfeld hat sechs Kinder zur Welt gebracht und freut sich heute über 13 Enkel und 30 Urenken.

Amler Reinhard