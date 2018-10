Klevenow

Hörbar strömt das Erdgas aus der Fackel. Ganz geheuer ist es Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert (CDU) zunächst nicht, diese mit dem Stabfeuerzeug zu entzünden. Dann aber doch: Ein Klick des Feuerzeuges ist zu hören, und aus der Fackel sticht eine große Flamme empor. Sofort ist die Wärme zu spüren. Es ist der symbolische Akt, mit dem Einwohner der Süderholzer Orte Klevenow und Barkow, Gemeindevertreter, der Bürgermeister und Vertreter der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH (GVP-Netz) am Mittwochabend den Anschluss der beiden Orte an das Erdgasnetz feiern.

Klevenower Wohnblöcke werden umgerüstet

„Die Erdgaserschließung ist in unserer Gemeinde ein wichtiges Thema“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Denn sie verbessere die Infrastruktur in der Kommune. Auch die gemeindeeigenen Wohnblöcke in Klevenow sollen einen Erdgasanschluss bekommen. „Das wird sich positiv auf die Betriebskosten der Mieter auswirken“, schätzt Benkert ein. Vorgesehen ist die Umrüstung für das kommende Jahr.

Bei aller Freude, gebe es aber auch einen kleinen Wermutstropfen, sagt der Bürgermeister. „Gemeinsam haben Volker Höfs und wir als Gemeinde bei der Telekom angeregt, im Zuge der Erdgaserschließung auch mit dem Breitbandausbau in den beiden Orten zu beginnen. Das hat leider nicht geklappt“, berichtet Benkert.

Gasversorger investiert 200 000 Euro

Der vorpommersche Erdgasnetzbetreiber investiert in den letzten Jahren kräftig in den Ausbau der Erdgasnetze der Region. „Uns ist es wichtig, dass wir dabei unser gesamtes Versorgungsgebiet im Auge haben. Daher haben wir uns um die Netze in Klevenow und Barkow bemüht, die am westlichen Rand unserer Netze liegen“, sagt Volker Höfs. In Klevenow hat GVP-Netz rund 200 000 Euro für die Verlegung von knapp 4000 Meter Erdgasleitung investiert. Damit werden nach jetzigem Stand zukünftig insgesamt etwa 30 neue Anschlussnehmer mit Erdgas versorgt. „Der erste Anschluss ist bereits verlegt“, berichtet Höfs.

Die GVP-Netz GmbH Die Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH (GVP-Netz) betreibt in den Landkreisen Vorpommerns Erdgasnetze mit einer Länge von circa 900 Kilometern Länge. Versorgt werden von GVP-Netzt aktuell über 16 000 Kunden in 42 Gemeinden der Region. Gegründet wurde der Erdgasversorger mit Sitz in Trassenheide im April 2007.

Errichtet werden die Anschlüsse von der Firma Buch Rohrleitungs- und Anlagenbau von der Insel Usedom. Rund 750 Euro würde ein solcher Anschluss kosten, informiert Höfs. Wer sein Haus ans Erdgasnetz anschließen lassen möchte, könne individuell einen Termin abstimmen, sagt er.

Planung begann vor rund 18 Monaten

Vor rund einem Jahr haben Alexander Benkert und Volker Höfs, Geschäftsführer der GVP-Netz, das Vorhaben „Erdgaserschließung Klevenow/Barkow“ den Einwohnern vorgestellt. Nun ist bereits das erste Haus angeschlossen. „Aktuell haben wir 31 Kundenaufträge vorliegen“, berichtet Höfs. Das seien mehr, als der Netzbetreiber für die Wirtschaftlichkeit benötigt hätte.

„Die Zusammenarbeit mit uns als Gemeinde war ab der ersten Idee sehr dynamisch und vertrauensvoll. Für unsere Bürger bringt das erhebliche Kosteneinsparungen. Bürger, Gemeinde und Versorger zogen an einem Strang“, fügt Benkert hinzu.

Die GVP-Netz versorgt schon seit längerer Zeit das Gewerbegebiet „Pommerndreieck“ in der Gemeinde Süderholz. Für eine weitere Erschließung ist bislang die Autobahn im Weg gewesen. „Mit modernen, grabenlosen Horizontalbohrungen ist das heute aber kein Problem mehr“ erklärt Frank Zädow, Projektleiter bei der GVP-Netz GmbH.

Anja Krüger