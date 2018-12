Grimmen

Polizei und Feuerwehr rückten am Montagnachmittag in den Volkspark in Grimmen aus. Dort brannte eine Weide. Der Brand konnte von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Die Polizei ermittelt. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf circa 500 Euro.

Wie die Polizei informiert, wurden sie und die Feuerwehr kurz vor 17 Uhr alarmiert, weil im Park an der Straße der Solidarität ein Baum brannte. Pyrotechnik wurde sichergestellt.

Erst am 11. Dezember mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen einen brennenden Baum in der Borstschewstraße in Grimmen löschen.

Anja Krüger