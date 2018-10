Tribsees

Seit mehreren Tagen sorgt in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein junger Mann für Verärgerung: Er fahre täglich mit einem selbstgebauten Quad durch die Stadt, informiert eine Zeugin das zuständige Polizeirevier in Grimmen am Dienstag gegen 16 Uhr.

Das Quad Marke Eigenbau. Quelle: Polizei

Die Polizisten treffen später den 22-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, tatsächlich mit dem Fahrzeug Marke Eigenbau in Tribsees an. Er habe ausgesagt, das Quad selbst zusammengebaut zu haben, informiert die Polizei. Bis zu 70 km/h schnell fahre es. Laut Polizei ist das Quad weder verkehrstauglich, noch versichert und zudem aufgrund einer defekten Auspuffs sehr laut. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und soll nun gutachterlich untersucht werden.

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer den jungen Mann mit dem Quad hat fahren sehen, möge sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) wenden.

Krüger Anja