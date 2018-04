Mit Schweinen und Ponys auf Du und Du

Sievertshagen. Zum 25. Geburtstag des Naturkindergartens Sievertshagen sind am 5. Mai alle eingeladen: „Jetzige und ehemalige Kinder, Erzieher, die dort tätig waren, Jungen und Mädchen aus der Gemeinde, Weggefährten, Eltern, Großeltern, Geschwister und jeder, der sich über den Kindergarten informieren möchte, sind ab 14<TH>Uhr herzlich willkommen“, sagt Maja Schmidt, stellvertretende Leiterin der Einrichtung, deren Träger der Jugendfreizeit-Verein ist. Für alle werde ein interessantes und vielseitiges Programm geboten.

Eigentlich wurde die Kita unter neuem Namen schon am 14. Februar 1993 eröffnet – damals unter der Leitung von Angela Wallis, die ebenso wie Kerstin Schneider auch heute noch in der Kita tätig ist. 31 Mädchen und Jungen, davon sechs in der Krippe, können derzeit in der Naturkita betreut werden. „Wir planen aber einen Anbau und können dann weitere sechs Knirpse im Krippenalter aufnehmen,“, sagt Franziska Nickel, Kita-Leiterin und derzeit im Babyjahr.

Angebaut wurde auch schon einmal vor fünf Jahren – seitdem ist der Naturkindergarten viel moderner geworden. Einiges ist über die Jahre aber auch gleich geblieben: Die Liebe zur Natur, die Angebote rund um die zur Einrichtung gehörenden Tiere wie Schweine, Kaninchen, Katzen, Schafe und mittlerweile zwei Ponys. Auch der Waldtag einmal in der Woche und der regelmäßige Besuch des Ziegenhofes im Dorf gehören schon seit Jahren dazu. Regelmäßig besuchen Kinder und Erzieherinnen Kühe und Kälbchen auf der Weide. Relativ neu ist das Kinderhotel mehrmals im Jahr, bei dem die Jungen und Mädchen in der Kita übernachten. „Und die Kooperation mit dem Grimmener Tierpark und die damit verbundenen Besuche des kleinen Zoos gibt es ebenfalls noch nicht lange“, erzählt Franzi Nickel.

Von diesen Projekten und neuen Plänen können die Besucher am 5. Mai mehr erfahren und vor allem können alte und neue Freunde des Naturkindergartens miteinander ins Gespräch kommen oder in Erinnerungen schwelgen. Außerdem gibt es unter anderem ein buntes Programm mit Käpt’n Jenson, Kinderschminken, es darf auf Strohballen gehüpft werden, Luftballonmodellage wird ebenso angeboten wie Ponyreiten und Rasentraktor fahren. Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes gibts zur Stärkung.

Jaekel Almut