Grimmen

Gatschow bei Demmin ist der neue Wohnort von Annika Härtel (29). Mit dem Fahrrad entdeckt sie gerade das Land. Das sind vergleichsweise kurze Strecken. Denn im letzten Jahr bewältigte die junge Frau in dreieinhalb Monaten 5000 Kilometer mit dem Rad.

„Start war direkt aus der Haustür heraus in Lüneburg mit dem Ziel, ans Schwarze Meer zu fahren. Es war eine schöne Zeit mit vielen Begegnungen.“ Die Strecke führte die Elbe entlang nach Prag. Weitere Stationen waren Wien, der Grenzweg nach Ungarn, Stationen in Serbien , Rumänien und dann Bulgarien. „In Serbien habe ich in einem Camp für Geflüchtete geholfen und in Rumänien für zwei Wochen auf einem Hof gearbeitet“, erzählt Annika Härtel, die jetzt in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist.

Jaekel Almut