Mitarbeiterinnen der Post zeigen Zivilcourage

Grimmen. Dass er nicht über 800 Euro in den Wind geschossen hat, hat ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Papenhagen Mitarbeiterinnen der Grimmener Postfiliale zu verdanken. Yvonne Schildt (48) und Jacqueline Bauch (35) bewahrten ihn davor, das Geld in die Türkei zu überweisen und informierten die Polizei. Dietmar Grotzky, Grimmens Polizeirevierleiter, dankte den beiden Frauen am Mittwoch für ihre Zivilcourage.

Der Senior habe bei einem Gewinnspiel 30 000 Euro gewonnen, wurde ihm am 16. Februar am Telefon von einer Frau erzählt. Er müsse, um das Geld zu bekommen, allerdings eine Bearbeitungsgebühr von über 800 Euro auf ein Konto in der Türkei überweisen.

„Als der Senior bei mir in der Filiale stand und diese hohe Summe transferieren wollte, wurde ich sofort stutzig. Er erschien mir auch recht nervös“, berichtet Jacqueline Bauch. Sie rief ihre Kollegin an, um sie nach Rat zu fragen. „Sie kennt den Herrn“, erklärt Jacqueline Bauch. Bei ihr hätten sofort die Alarmglocken geschrillt, erzählt Yvonne Schildt. Für sie habe festgestanden, dass es sich nur um einen Betrugsversuch handeln kann. „Deshalb verständigte ich die Polizei“, berichtet sie. Dass ihr und ihrer Kollegin nun so viel Aufmerksamkeit galt, fand sie etwas übertrieben. „Es ist zwar schön, aber ein Danke hätte auch gereicht“, sagt sie bescheiden. Für sie sei es selbstverständlich, Zivilcourage zu zeigen. „Das habe ich nicht das erste Mal gemacht. Ich habe auch schon einen Ladendieb gestellt“, erzählt die 48-Jährige, die seit zwei Jahren in der Grimmener Postfiliale arbeitet.

Der Dank seitens des Polizeirevierleiters sollte gestern „stellvertretend sein für die vielen ’stillen’ Helfer, die im Alltag nicht wegsehen und couragiert eintreten, wo es erforderlich erscheint“, wie Grotzky sagt. Auch Grimmens Kripo-Chef Andreas Hamann betonte, dass es wichtig ist, solche Fälle der Polizei zu melden. Insgesamt 15 derartige Betrugsversuche habe es seit Anfang 2017 im Zuständigkeitsbereich der Grimmener Kripo-Leute gegeben. In 14 Fällen sei es beim Versuch geblieben. „In einem Fall waren allerdings Bankmitarbeiter machtlos. Trotz Warnung war ein Kunde nicht abzuhalten, 13 000 Euro zu überweisen“, berichtet Hamann.

Krüger Anja