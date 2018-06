Neuendorf

Andreas Kiencke ist einer der Mitorganisatoren des Neuendorfer Bikertreffens. Seit Freitag läuft die 16. Auflage des Traditionstreffens in der Gemeinde Süderholz.

Vor einigen Tagen hatten die Biker aber plötzlich ein organisatorisches Problem. „Eigentlich sollte am Samstagabend die Neubrandenburger Band „Proto“ spielen“, beschreibt der passionierte Biker. Doch dann kam die kurzfristige Absage. „Der Band-Chef Detlef Ehrenberg informierte uns, dass sich die Band nach knapp 30 Jahren kurzentschlossen aufgelöst hat“, so Andreas Kiencke. Eine schnelle Lösung musste her, damit die rockige Party am Sonnabendabend trotzdem steigen kann.

„Wir waren super glücklich, dass wir die Rostocker Band ’Fisherman`s Wife’ gewinnen konnten. Diese spielen heute um 22 Uhr“, informiert der Biker.

Jaekel Almut