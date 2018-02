Möwen holen sich Heringsreste

Stahlbrode. Die Möwen bestimmen momentan die Szenerie im kleinen Stahlbroder Fischereihafen. Ihre große Anzahl ist ein deutliches Indiz dafür, dass es bereits Frühjahrshering gibt. Zwar hat die Heringssaison noch nicht offiziell begonnen. „Aber wir fangen so viel, dass wir ausreichend für den Verkauf in unserem Laden haben“, sagt Fischer Norbert Thiel. „Wer möchte, kann sogar schon eine ganze Kiste frischen Hering erwerben.“ Trotz des leicht gefrorenen Strelasunds fahren die Fischer täglich hinaus. Im Gegensatz zu ihren Kollegen in Freest oder Greifswald-Wieck, wo das nicht möglich ist.

Amler Reinhard