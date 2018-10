Franzburg/Grimmen

Ein Moped wurde in der Nacht zum Dienstag in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie vom zuständigen Polizeirevier Grimmen zu erfahren war, war das Moped der Marke Yiying (Farbe: rot) vom Halter am Montagabend gegen 20 Uhr auf dem Platz des Friedens in Franzburg abgestellt worden. Am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr stellte der 60-Jährige dann den Diebstahl fest und informierte die Polizei.

Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Krüger Anja