Grimmen

Zwei Kleinkrafträder, eine Simson S51 und eine Husqvarna, wurden am Montagvormittag vom Parklplatz des Gymnasiums in Grimmen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, sind beide Fahrzeuge zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr entwendet worden. Die S51 hat einen schwarzen Tank und schwarze Seitenbleche. Auch die Husqvarna, eine Maschine mit einem Hubraum von 125 cm³, ist schwarz. Sie hat das amtliche Kennzeichen VR-AA 692.

Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges auf dem Parkplatz beobachtet hat, oder Angaben zum Verbleib der beiden Kleinkrafträder machen kann, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Anja Krüger