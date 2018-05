Müggenwalde

Jazz vom Feinsten wird am Sonnabend im Müggenwalder Jazz-Cafe zu erleben sein: Thomas Reich lädt zu Pfingsten wieder in die Wassermühle ein, die einst eine Schule war. Dort lebt und arbeitet der Künstler mit seiner Frau Gabriele, die das Cafe betreibt.

„Ich freue mich besonders darüber, dass wird Einheimische gefunden haben, die sich hier zur Jam-Session zusammenfinden“, sagt Thomas Reich. Musiker, die sonst nicht in einer Band zusammenspielen. Es wird improvisiert, zwanglos Musik gemacht, geswingt und gejazzt. Dabei ist mit Jörg Gehlert aus Dönnie ein alter Bekannter in der Region, aus dessen Unterricht viele Berufsmusiker hervorgegangen sind. Bassist und Grimmener Urgestein der Bandszene Burkhard Ristau, der einst mit der Gruppe Trend zum Schwof in den Treffpunkt lockte, ist ebenso dabei wie Tobias Gottschalk aus Graal Müritz an der Gitarre und mit seinem Gesang.

„Besonders freue ich mich aber darüber, dass mit Ben Perkoff ein kalifornischer Saxofonist bei uns sein wird, der mit unseren Musikern hier vor Ort etwas gemeinsam machen möchte.“ Der 65-Jährige bringt unter anderem Mark Roman aus New York mit, der seit einiger Zeit vor allem im Berliner Raum unterwegs ist. Mit von der Partie ist auch das ehemalige „DDR-Wunderkind“ Christian Pittius.

„Wir wollen hier mit unserer Musik jedes Jahr zu Pfingsten einen Gegenpol bieten zu Schlager & Co., wozu in der Region oft gefeiert wird“, erklärt Thomas Reich das Anliegen der Pfingst-Session in Müggenwalde im Trebeltal. Der Eintritt sei frei und das Konzert so nur möglich, weil es dafür finanzielle Unterstützung des Landkreises Vorpommern-Rügen gibt, ergänzt er. Außerdem habe er viele Sponsoren gefunden, die den Abend unterstützen. Hutgeld als Fahrgelderstattung für die Musiker sei aber willkommen.

Jazz wird es in diesem Jahr noch mindestens zweimal im Cafe an der Wassermühle geben: Bereits am 15. Juni laden Tobias Altripp und Pentatripp zu experimentellem Jazz ein, Ende August wird das Mareille-Merck-Trio traditionellen Swing/Bebop und moderne Jazzformen bieten.

Das Müggenwalder Zuhause von Thomas Reich und seiner Frau wird aber nicht nur am Sonnabendabend offen stehen. Zur Aktion „Pfingst:Offen“ laden die beiden Sonnabend, Sonntag und Montag jeweils von 11 bis 18 Uhr ein. „Akteure des Gleichgewichts“ heißt die neue Reihe von Maler und Bildhauer Thomas Reich, in der er Insekten, Vögel und Fledermäuse & Co. in abstrakten Bildern zeigt. „Daran arbeite ich seit einiger Zeit und will all das darstellen, was es hier in unserer Oase im Trebeltal noch gibt, auf dem Acker aber mehr und mehr verschwindet. Das soll kein Heile-Welt-Abbild sein, sondern die noch intakte Natur hier zeigen“, sagt Reich. Letztens habe er an der Trebel geangelt, ein Eisvogel setzte sich kurz auf die Angelrute, als wenn er den Künstler zum Malen auffordern wollte. „Das Bild vom Eisvogel kann natürlich auch begutachtet werden“, fordert Thomas Reich zum Besuch auf.

Jaekel Almut