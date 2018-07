Hohenwieden

Wenn man genau hinschaut und ein wenig in sich hineinhorcht, kann man die Musik fast hören. „Musik weltweit“ war das Thema der diesjährigen16. Hohenwiedener Bildhauerwoche und als Resultat stehen jetzt acht neue, hölzerne und beeindruckende Skulpturen entlang der Dorfstraße im SOS-Dorf. Und egal ob der Trommler aus dem Dschungel, die „Hohenwiedener Dorfmusikanten, eine Jukebox, die als „Kistenmusik“ daher kommt, der Klangkäfer oder ein Affe alias „Chiquita Beat“ – bei allen Figuren geht es um Musik, um Töne und Melodien, Menschen oder Tiere, die Musik machen.

Zur Galerie Einige der entstandenen Skulpturen können erworben werden.

40 Teilnehmer: 8 Skulpturen entstanden bei der 16. Bildhauerwoche in Hohenwieden.40 Teilnehmer sägten und feilten eine Woche lang.Ein Teil der Skulpturen wird verkauft. Bei Interesse einfach im Dorf nachfragen.

40 Männer, Frauen und Kinder entwarfen, zeichneten, sägten, hämmerten, feilten und schliffen eine Woche lang in Hohenwieden. Wie immer dabei: Bewohner und Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft und Gymnasiasten des Grimmener Gymnasiums. „Mit Sebastian Harbord aus Leipzig und Christoph Gramberg aus Berlin hatten wir zwei sehr engagierte Künstler bei diesem Workshop“, sagt Dorfleiter Hans-Peter Fromm. Kinder aus der Waldgruppe der SOS-eigenen Kita sammelten außerdem erste Erfahrungen bei der Holzbearbeitung.

„Ich erlebte die Bildhauerwoche zum ersten Mal und bin total begeistert“, sagt Tobias Miersch, Leiter der Holzwerkstatt. Stolz zeigt er die Skulptur „Dschungelrhythmus“ – der Trommler aus dem Urwald ist wie alle anderen Figuren aus massiver Eiche herausgearbeitet. „Ich habe sehr viel gelernt, obwohl ich selbst Tischlermeister bin und mein Leben lang mit Holz arbeite, sagt Miersch. 1977 absolvierte er seine Tischlerlehre, schon sein Opa war in Sachen Holz selbstständig.

Erst seit Mai arbeitet Tobias Miersch im SOS-Dorf, kommt eigentlich aus der Nähe von Senftenberg und ist jetzt in Stralsund zu Hause. Die Idee vom „Dschungelrhythmus“ stamme von ihm, erzählt er weiter. Einer der Gymnasiasten habe dann den Entwurf gezeichnet und noch am ersten Tag wurden mit der Kettensäge die groben Konturen aus dem Eichenstamm geholt. Tobias Miersch: „Am zweiten Tag zeichneten wir die Details direkt aufs Holz und dann begann die Feinarbeit.“ Die Details wurden geschnitzt und ein Windriss im Holz wurde sichtbar. „Da mussten wir improvisieren“, sagt der Holzfachmann, der dabei auf die Hilfe der Künstler angewiesen war. Und schließlich wurde geschliffen und mit Leinölfirnis geölt. Jetzt ist der „Dschungelrhythmus“ für 800 Euro zu haben.

Die Figuren werden nämlich – wie in jedem Jahr – verkauft. Wer also Interesse hat, kann sich in Hohenwieden umschauen und beispielsweise die „Kistenmusik“, die „Klangmühle“, „Chiquita Beat“ oder die „Hohenwiedener Dorfmusikanten“ nach Hause holen. Mit dem „Singenden klingenden Bäumchen“ hat eine Skulptur allerdings bereits bei der Finissage der Bildhauerwoche den Besitzer gewechselt. „Und eine weitere Figur geht wie in jedem Jahr ans Gymnasium“, ergänzt Fromm. Der „Klangkäfer“, an dem die Mädchen und Jungen der Waldgruppe arbeiteten, wird natürlich in der SOS-Kita stehen. Dort werden die Knirpse sicher oft die Käfer-Fühler herausnehmen und damit auf dem Xylophon lautstark Musik aus aller Welt machen.

Jaekel Almut