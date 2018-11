Leyerhof

Seit 40 Jahren ist Lutz Mohri (59) Musiker. Er spielt Akkordeon, „meist aber auf der Gitarre“, berichtet er. Die Liebe hat ihn vor einigen Jahren in den Norden gezogen. Im vergangenen Jahr zog er schließlich von Grimmen nach Leyerhof.

Seit acht Jahren ist er an der Kreismusikschule in Grimmen tätig. Dort gibt er Gitarren- und Kontrabassunterricht. Beim diakonischen Bildungswerk in Bad Sülze unterrichtet Lutz Mohri zudem mit der Gitarre. Beim Lampionumzug, in Abtshagen vor einigen Tagen war der E-Bassist und Kontrabassist aber mit einem sehr alten, klangvollen Akkordeon dabei und führte den Zug durch das Dorf mit zahlreichen schwungvollen Liedern an.

Einst absolvierte Lutz Mohri eine Ausbildung zum Koch. „In Falkensee war das“, erzählt er. Das sei lange her. „Früher habe ich auch viele Radtouren gemacht. Die haben dazu beigetragen, immer fit zu bleiben. Und vor allem konnte ich in der Natur Kraft schöpfen", sagt der Leyerhofer.

Walter Scholz