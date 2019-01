Demmin

Eine ganze Familie wurde von der Polizei bei einem Einbruch in einen Kiosk in Demmin festgenommen. Die 41-jährige Mutter, ihr elfjähriger Sohn und ein 35-jähriger Mann sind am Donnerstag kurz nach Mitternacht in das Geschäft in der Jägerstraße eingedrungen. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Beim Eintreffen der Beamten hatte das Trio bereits die Tür aufgebrochen. Der Junge wurde in Absprache mit dem Jugendamt wieder an seine Mutter übergeben. Der Sachschaden beträgt 200 Euro.

OZ