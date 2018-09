Tribsees

Von Cola bis Vodka: Spirituosen und alkoholfreie Getränke, die von einer Familienfeier übrig geblieben waren, lagerte ein Paar aus Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thälmann-Straße ein. In der darauffolgenden Nacht, in der Nacht zum Dienstag, wurde in den Keller eingebrochen und zahlreiche Getränke gestohlen. Der Wert der gestohlenen Ware: Rund 500 Euro.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Keller und nahmen beinahe alle Flaschen und Kisten mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken mit. Lediglich ein leerer Umkarton wurde später in der Nähe des Mehrfamilienhauses gefunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder zum Verbleib der Getränke machen können, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu wenden.

Krüger Anja