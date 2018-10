Grimmen

Nach dem fulminanten Abgang des Grimmener-Carneval-Clubs im November 2017 dachten viele Grimmener, das war´s jetzt mit dem närrischen Treiben im Kulturhaus. Besonders schmerzlich schien vielen der Verlust des geliebten Nachtwäscheballs. „Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung, die seit Jahrzehnten durch den GCC durchgeführt wurde restlos ausverkauft“, sagt Grimmens Stadtsprecher Thorsten Erdmann und erklärt: „Doch was damals nur die Wenigsten ahnten, der harte Kern des Grimmener Carneval Clubs hatte bereits einen Plan im Hinterkopf .“ Und dieser lautete: Wir verbreiten auch nach dem Aus des Grimmener-Carneval-Clubs weiterhin Spaß und Heiterkeit.

Gründung des „Gute Laune Clubs“

Und so gründete sich in diesem Jahr der „Gute Laune Club e.V. Grimmen“. Aus dem „GCC“ wurde also der „GLC“. Allerdings mit einer völlig anderen Ausrichtung. „Im Mittelpunkt stehen eindeutig Spaß und gute Laune“, beschreibt Thorsten Erdmann das Konzept des neuen Vereins. Heißt konkret:

Das Logo des „Gute Laune Clubs“. Quelle: Raik Mielke

Einen Nachtwäscheball mit humoristischen und unterhaltsamen Einlagen sowie einem durchaus frivolen Programm wird es weiterhin geben. Aber nicht mehr das komplette karnevalistische Paket vom 11.11. bis zum Aschermittwoch mit Büttenreden und Gardetänzen. Außerdem wollen die 18 „Spaßvögel“, aus denen der Verein besteht und die Tanzgruppe zukünftig auch Vereinsfeste, Betriebsfeiern und Familienpartys mit ihrer Kleinkunst bereichern.

Nachtwäsche als erste große Sause des GLC

Das Hauptaugenmerk des „Gute Laune Clubs“ gilt dem Nachtwäscheball im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. „Und dies mit allem drum und dran“, sagt Thorsten Erdmann. Somit müssen die Trebelstädter auch in diesem Jahr nicht auf ein kurzweiliges Programm, Kostümierung, Tanz und ganz viel Spaß verzichten. Deshalb heißt es zum Glück auch in diesem Jahr wieder: Auf zum legendären Grimmener Nachtwäscheball. „Die Gäste können sich am 10. November, wie in den Vorjahren, auf einen bunt geschmückten und mit tollen Lichteffekten gestalteten Saal freuen, nach der Partymusik von DJ Mirko Redieck tanzen und sich auf drei Programmblöcke des GLC freuen“, zählt Grimmens Stadtsprecher auf und erklärt: „Die Vereinsführung verspricht jede Menge Spaß, ganz viel Kurzweil und genügend Zeit zum Tanzen. Und natürlich, wird es auch beim 2018er Nachtwäscheball wieder sehr schlüpfrig zu gehen. In Sachen Programm will sich der neu gegründete Verein den Wünschen des Publikums anpassen. Wie Thorsten Erdmann informiert werden so ausschließlich neue Sketche und Parodien gespielt. Geplant ist auch wieder die Prämierung des schönsten oder besser gesagt originellsten Outfits.

Jetzt Karten sichern

Im Grimmener Stadtkulturhaus gibt es ab sofort Karten für den Nachtwäscheball am 10. November 2018. Die Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro. Sollten Karten übrig bleiben, werden diese an der Abendkasse für 12,50 Euro verkauft. Die Veranstaltung beginnt um 20Uhr, so dass ab 19 Uhr der Einlass beginnt.

Hier gibt es die Tickets Die Veranstaltung beginnt um 20 .00 Uhr. Kartenfür den Nachtwäscheball gibt es ab sofort in der Heinrich-Heine-Straße 1a. Die Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse 12,50 Euro. Die Partybeginnt um 20 Uhr.

Raik Mielke