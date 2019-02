Reinkenhagen

Am Sonnabend waren in Reinkenhagen die Narren los. Die wochenlangen Vorbereitungen des Reinkenhagener Carneval Clubs hatten sich ausgezahlt. In der toll geschmückten Sporthalle des Ortes tummelten sich bereits am Nachmittag beim Kinderfasching Dutzende Knirpse in tollen Kostümen und deren Eltern und Großeltern. „Wir platzen aus allen Nähten – das ist super“, freute sich Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger.

Und die Veranstaltung stand unter einem ganz besonderen Motto - „ANNO 1194 - Mit der Zeitmaschine durch 825 verrückte Jahre...“. Mit diesem Thema machten die Närrinnen und Narren auf besondere Höhepunkte in diesem Jahr aufmerksam. Die Gemeinde Sundhagen blickt nämlich auf zehn Jahre Gemeindeleben zurück. Reinkenhagen feiert zudem 825 Jahre Dorfgeschichte und Brandshagen wurde vor 770 Jahren erstmals urkundlich erwähnt.

Schon am Nachmittag konnten sich die Besucher über ein unterhaltsames Programm freuen. Ein besonderer Augenschmaus waren natürlich die Auftritte der Funken. Mit schwungvollen Tanz-Choreographien sorgten sie für ausgelassene Stimmung. Da jedes Kind als Eintritt eine Tüte Bonbons mitbringen sollte, wurden die Süßigkeiten dauerhaft auf die Tanzfläche geworfen. „Das macht so viel Spaß. Ich bin als Prinzessin verkleidet und lasse mich gleich noch schminken“, war die sechsjährige Yasmin Schultz total aufgeregt.

Zu stimmungsvollen Hits wurde ausgiebig getanzt, mit einer Polonaise durch die Reihen gezogen und auf der Hüpfburg kräftig getobt. „Klasse, dass es hier in Reinkenhagen noch eine so schöne Faschingsveranstaltung für Kinder gibt. Ein dickes Lob an den Carneval Club, der die Fete für die Lütten ganz toll vorbereitet hat“, sagt Kerstin Bauer (38).

Am Abend durften dann die „großen“ Narren in fantasievollen Kostümen die Nacht zum Tage machen.

Raik Mielke