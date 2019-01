Abtshagen

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai stimmen die Einwohner der Gemeinde Wittenhagen nicht nur über ihren künftigen Bürgermeister oder Gemeindevertreter ab, sondern wählen auch den Namen des hölzernen Abtes in Abtshagen.

Seit Ende August des vergangenen Jahres wacht der Abt in Abtshagen über den Ort. Nun soll er auch einen Namen bekommen, wie Bürgermeister Frederic Beeskow informiert. Aber nicht irgendeinen. Schließlich trägt der Abt in Mönchskutte symbolisch ein Stück Geschichte des Dorfes. Die Gründung Abtshagens geht nämlich auf die Entstehung des Zisterzienser Klosters Neuen-Camp (später Franzburg) ab 1231 zurück. Und so wurden vorab drei Namen einstiger Äbte ausgewählt. „Zur Wahl stehen Alexander, Konstantin und Johannes“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. Alexander sei der erste Abt im Ort gewesen, Konstantin der erste bei der urkundlichen Ersterwähnung des Ortes und Johannes schließlich der letzte.

Lange war eine solche Abtfigur geplant, entsprechend groß dann die Freude, als die hölzerne Skulptur enthüllt wurde. Ralf Sodmann, Fortstwirtschaftsmeister und selbst Einwohner der Gemeinde, hat insgesamt rund 20 Stunden Arbeit in den Mann in Mönchskutte gesteckt, den er aus einem Eichenstamm mit der Kettensäge modellierte. „Es ist ein reines Sägenstück, nichts wurde gefeilt oder gemeißelt“, erzählte Sodmann. Die Kirche in der Hand des Abtes – eine Kopie der Abtshagener Heilgeistkirche –, das freundliche Gesicht, alles holte er mit dem Carvingschwert an seiner Motorsäge aus dem Eichenstamm. „Das hat die Hälfte der Arbeitszeit in Anspruch genommen“, so Sodmann. Genauso lange brauchte es, bis er mit der großen Säge die ersten groben Konturen geschaffen hatte.

