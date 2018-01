Negativer Bescheid ist ein Fehler

Miltzow. Nicht zugestellte Antragsformulare, Verwirrungen um Termine, nach denen der Ausbau kostenpflichtig wird, und negative Bescheide seitens der Telekom – der Breitbandausbau in Vorpommern-Rügen soll massiv voran gehen, es gibt aber immer wieder Hindernisse. Darüber informierte Nico Dröse, der im Amt Miltzow unter anderem für den Breitbandausbau verantwortlich ist.

Der bevorzugte Breitbandausbau zu 100 Prozent bis Ende 2019 steht fest und aus den ursprünglich geplanten Übertragungsleistungen von 50 Megabit pro Sekunde, die auch mit Kupferkabeln möglich gewesen wären, gebe es nach der Ausschreibung, die die Telekom im Herbst für sich entschied, den Glasfaserausbau. Und der ermögliche Übertragungen von 1000 Megabits pro Sekunde, erläuterte Dröse während der jüngsten Sundhagener Gemeindevertretersitzung. „Was dann wirklich bei jedem einzelnen am Computer oder mobilen Endgerät ankommt, hängt nur noch vom individuellen Vertrag ab“, sagte er weiter.

Voraussetzung dafür seien einerseits genehmigte Bauanträge im öffentlichen Raum, die jetzt in Größenordnungen auf die Mitarbeiter im Amt Miltzow und auch in den anderen Verwaltungsämtern der Regio zukommen. Zweite Voraussetzung sind die Genehmigungen der Grundstückseigentümer, damit die Glasfaserleitungen bis ins Haus gelegt werden können. Die entsprechenden Antragsformulare sollte jeder Eigentümer erhalten und viele haben auch die Anträge bereits wieder an die Telekom zurückgeschickt. Warum einige daraufhin eine negative Antwort „Leider liegt ihr Grundstück nicht im Ausbaugebiet“ erhalten haben, konnte die Telekom bisher nicht klären. Auf jeden Fall soll dieser Fehler behoben werden. „Die entsprechenden Grundstückeigentümer werden bis zum 20. Februar neu informiert“, hieß es von seiten des Telekommunikationsunternehmens. „Wenn das nicht klappt, melden Sie sich bitte bei mir im Amt Miltzow“, bietet Nico Dröse seine Hilfe an.

Wer diesen Antrag jedoch bisher noch nicht gestellt habe, brauche zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angst haben, dass er nur noch kostenpflichtig für etwa 800 Euro an schnelles Internet komme. „Die Telekom möchte die Anträge zwar so schnell wie möglich zurück, einen Endtermin gibt es aber noch nicht“, sagt Nico Dröse.

Almut Jaekel