Kirch Baggendorf

Da hat der gute Draht zu den himmlischen Mächten von Pastor Detlef Huckfeldt am Sonnabend wohl zu gut funktioniert: Kurz nachdem er in seiner Andacht zu Beginn des Gransebiether Schwimmbadfestes in Kirch Baggendorf für all unser Wasser gedankt, aber auch um Regen gebeten hatte, öffneten sich die Himmelsschleusen. Der Posaunenchor, der die Andacht begleitete, spielte jedoch gut überdacht und die Zarrentiner Blasmusiker, die anschließend für gute Stimmung sorgten, zogen kurzerhand ins Festzelt. „Wir warten ja schon lange auf Regen, aber jetzt hätte es nicht sein sollen“, sagte Ute Lachmann, Bürgermeisterin der Gemeinde, die aber gleichzeitig Hoffnung hatte, dass die Sonne bald wieder zum Vorschein kommen würde.

Zur Galerie Beim Schwimmbadfest am Sonnabend in Kirch Baggendorf gab es jede Menge Angebote.

Bis dahin ließen sich die Besucher, die so langsam das Schwimmbad füllten, Kaffee und Kuchen, bereitgestellt von den Mitgliedern der Ortsgruppe der Volkssolidarität, schmecken, deckten sich bei Bernd Uecker vom Angelverein „Sportfischer Trebeltal“ mit Fisch ein, lauschten der Blasmusik oder plauschten im Festzelt. Die Jüngsten ließen sich von Christin Hackbarth oder Maika Raabe beim Kinderschminken lustige, bunte Gesichter anmalen oder probierten sich bei den Spielangeboten. Viele weitere Angebote von Vereinen und Einwohnern, wie beispielsweise Spiel und Spaß mit der Freiwilligen Feuerwehr oder Kinderreiten, ab 17 Uhr Schlager und Evergreens, eine Kinderdisko und der Tanzabend rundeten das Fest ab. eine der Höhepunkte war die traditionelle Neptuntaufe.

Jaekel Almut