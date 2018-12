Grimmen

Stramm standen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Grimmen und Ribnitz-Damgarten am Dienstagnachmittag, als Landrat Stefan Kerth ihnen offiziell die beiden neuen Gerätewagen für Gefahrguteinsätze übergab. Dabei müssten Gäste und auch Feuerwehrmitglieder zuvor schon etwas ungeduldig warten – die Grimmener Kameraden hatten noch zwei Einsätze im Stadtgebiet zu erledigen: Ein Fehlalarm hatte sie nach Appelshof gerufen und in der Borstschewstraße müssen sie einen brennenden und glühenden Baumstumpf löschen.

„540000 Euro kosten die beiden baugleichen Fahrzeuge zusammen, die wir als Landkreis Vorpommern Rügen heute in Dienst stellen“, sagte Stefan Kerth. 100000 Euro davon stammten aus der Feuerschutzsteuer, erläuterte der Landrat. Mit 290 PS, ausgelegt für eine Sechs-Mann-Besatzung und beladen mit je neun Rollcontainer, die alle Gerätschaften beinhalten, die die Feuerwehrleute für einen Gefahrguteinsatz brauchen, entsprechen die neuen Gerätewagen dem aktuellen Stand der Technik. „Schutzkleidung, Pumpen und Abdichtmaterial gehören beispielsweise dazu“, sagte Kerth. „Wichtig ist, dass wir als Landkreis nicht den Feuerwehren vor Ort diese Fahrzeuge schenken, sondern dass wir sie zur Verfügung stellen, damit Ehrenamtler sie zu unserem Schutz nutzen“, sagte Kerth. „Vielen Dank für diese Arbeit und hoffentlich wenige Einsätze“, wünschte er den Aktiven.

Drei Gefahrgutzüge in VR Drei Gefahrgutzüge gibt es im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Züge Süd – Grimmen – und West – Ribnitz-Damgarten erhielten jetzt neue Gerätewagen für ihre Gefahrguteinsätze. Beide baugleiche Fahrzeuge kosten zusammen 540000 Euro. Damit wurden Fahrzeuge aus den frühen 90er-Jahren abgelöst. Als nächstes wird der Bereich Nord – Sassnitz – einen solchen neuen Gerätewagen erhalten. In den einzelnen Zügen arbeiten jeweils Kameraden mehrer Feuerwehren zusammen.

Die beiden Fahrzeuge seien Ersatz für alte Gerätewagen, die bereits Anfang der 90er-Jahre in Betrieb genommen worden waren, ergänzte Kreisverwaltungs-Fachgebietsleiter Markus Zimmermann. Eingesetzt werden sie in den Gefahrguteinheiten Süd, also Grimmen, sowie West (Ribnitz-Damgarten). Die Einheit Nord mit dem Standort Sassnitz werde als nächste einen solchen neuen Gerätewagen erhalten.

In Grimmen waren am Dienstag auch Vertreter anderer Feuerwehren wie beispielsweise aus Abtshagen, die in der jeweiligen Einheit bei einem Gefahrguteinsatz mitwirken. „In jedem Zug arbeiten fünf bis neun Feuerwehren mit“, erklärte Grimmens Wehrführer Olaf Clasen. In Grimmen seien das neben den Kameraden aus der Trebelstadt die FFw aus Abtshagen, Süderholz, Bad Sülze und Richtenberg. Zum Einsatz würden sie beispielsweise kommen, wenn ein Tanklastzug verunglückt. Hauptsächlich passierten solche Unfälle auf der Autobahn, aber auch auf Bundesstraßen oder bei der Eisenbahn.

Zugführer Martin Pollex nimmt das neue Fahrzeug unter die Lupe. Quelle: Almut Jaekel

Sofort nach der Übergabe nahm Zugführer Martin Pollex gemeinsam mit seinen Feuerwehrleuten den neuen Gerätewagen unter die Lupe. Im Gefahrgutzug West ist Madlen Graf als Zugführerin verantwortlich. „Wir können jetzt mehr Leute gleich in diesem Fahrzeug befördern und alles, was wir zum Messen brauchen, finden wir direkt im Mannschaftsraum“, nannte Pollex einen der Vorzüge des modernen Fahrzeugs. „Wir sind einsatzbereit, müssen aber noch trainieren, um mit der Aufteilung auf den Rollcontainern schnell zurechtzukommen“, meinte er außerdem. Ganz neu und sehr wichtig sei ein Be- und Entlüfter, bei dem Schaum einspeisbar sei. Solch ein Verfahren werde beispielsweise bei Einsätzen in Kellerräumen verwendet.

Almut Jaekel