Neue Hoffnung für Lückenschluss beim Ostseeküstenradweg

Miltzow. Es gibt neue Hoffnung, dass die rund 16 Kilometer lange Lücke im Ostseeküstenradweg zwischen Brandshagen (Gemeinde Sundhagen und Mesekenhagen (Amt Landhagen) demnächst geschlossen werden könnte. Denn die Gemeindevertretung Sundhagen hat nun einer Beschlussvorlage zugestimmt, mit der zumindest die Planung für den Lückenschluss angeschoben werden soll. Bislang scheiterte ein solches Vorhaben immer am Geld, denn Sundhagen war nicht bereit und im Grunde auch gar nicht in der Lage, dafür größere Summen in seinen ohnehin defizitären Haushalt einzustellen. Vermittelt hat nun Landrat Ralf Drescher (CDU). Ihm ist es seit Jahren Herzensanliegen, diesen Radweg als Infrastruktur im touristisch geprägten Landkreis Vorpommern-Rügen fertigzustellen, sagte sein Sprecher Olaf Manzke. Wann es allerdings zum Bau kommt, ist unklar, ebenso ist die Frage ungeklärt, wie der künftige Radweg künftig aussieht. Vielleicht entsteht ein asphaltiertes Vlies.

Amler Reinhard